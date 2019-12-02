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Мессі отримав шостий Золотий м'яч у кар'єрі

Новини » Спорт     02.12.2019 - 22:36
Мессі отримав шостий Золотий м'яч у кар'єрі
Фото: Ліонель Мессі (twitter.com/LaLigaEN)

Він обійшов Кріштіану Роналду за кількістю трофеїв

Нападник каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі став володарем Золотого м'яча 2019 року. Урочиста церемонія вручення нагороди відбулася в паризькому театрі де Шатель.

Ця нагорода стала для нього шостою. Раніше Мессі завойовував трофей у 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.

За кількістю "Золотих м'ячів" аргентинець вийшов на перше місце, обійшовши форварда туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Попереднім володарем нагороди став півзахисник "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч. Він перервав 10-річну гегемонію Мессі і Роналду. У нинішньому році Модріч не був номінований на престижну нагороду.

У 2019 Мессі разом з "Барселоною" виграв чемпіонат Іспанії, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився майбутньому переможцю "Ліверпулю". У складі збірної Аргентини він завоював бронзу Кубка Америки. Також Мессі був визнаний кращим футболістом року за версією ФІФА.

Раніше Роналду заявляв про намір випередити Мессі за кількістю Золотих м'ячів.

Роналду збільшив відрив від Мессі за кількістю хет-триків у кар'єрі Мессі перевершив Роналду за кількістю голів на клубному рівні
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