Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Второе место занял нападающий итальянского "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших же замкнул бывший полузащитник туринцев, сборной Франции и мадридского "Реала", ныне главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Лионель Месси Криштиану Роналду Зинедин Зидан Роналдо Роналдиньо Тьерри Анри Хави Эрнандес Андрес Иньеста Паоло Мальдини Роберто Баджо Ривалдо Фабио Каннаваро Райан Гиггз Кака Уэйн Руни Луиш Фигу Габриэль Батистута Эрик Кантона Лука Модрич Серхио Бускетс Рауль Гонсалес Пол Скоулз Ромарио Серхио Рамос Джанлуиджи Буффон

Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона. По количеству наград аргентинец вышел на первое место.

Международная федерация футбола (ФИФА) в шестой раз признала Лионеля лучшим игроком года.

Также Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба.