Лео виграв 33 трофей у складі "синьо-гранатових"

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі став найтитулованішим гравцем "Барселони" в історії клубу. Про це повідомляється на офіційному сайті "синьо-гранатових".

Каталонський клуб в неділю, 12 серпня, в матчі за Суперкубок Іспанії-2018/19 переміг "Севілью" з рахунком 2:1.

Для 31-річного Мессі цей титул став 33 в складі "Барселони". Аргентинець за цим показником обійшов Андреса Іньєсту, який виграв 32 трофея. Лео виграв дев'ять чемпіонатів Іспанії, шість Кубків і сім суперкубків країни, чотири Ліги чемпіонів, і по три Суперкубка УЄФА і клубних чемпіонатів світу.

Leo #Messi is crowned the player with the most titles in the history of Barça 3️⃣3️⃣



#SupercopaBarça pic.twitter.com/O2f4Jtu3wd — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2018

Для "Барселони" ця перемога в Суперкубку Іспанії стала вже 13 в історії. Каталонський клуб продовжує утримувати рекорд за цим показником, випереджаючи мадридський "Реал" на три титули.

Іньєста покинув "Барселону" після закінчення сезону 2017/18 і перейшов в японський клуб "Віссел Кобе".

Нагадаємо, Мессі призначений капітаном команди на сезон 2018/19.