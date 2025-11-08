ua en ru
Игнат о новой тактике РФ: масштабы атак по Украине резко изменились

Украина, Суббота 08 ноября 2025 13:47
Игнат о новой тактике РФ: масштабы атак по Украине резко изменились Фото: Юрий Игнат (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия продолжает наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире канала "Киев24"

По его словам, этой ночью под ударом оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах.

"К сожалению, очередная террористическая атака на наши города. Под ударом - энергетика и газовая промышленность. Враг хочет оставить нас без света и тепла", - подчеркнул Игнат.

Основными направлениями российского удара стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, хотя повреждения получили и другие регионы. Игнат подчеркнул, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил спикер.

Он отметил, что в этом году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку именно на их скорость и сложность перехвата.

Кроме этого, противник применял и крылатые ракеты - как морского, так и наземного базирования, а также массово запускал ударные беспилотники.

"Всего было более 450 дронов-камикадзе, как уже сообщал президент", - добавил Игнат.

Обстрел Украины

В ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила очередной масштабный комбинированный удар по территории Украины, применив одновременно ракеты различных типов и ударные беспилотники. Основным направлением атаки снова стала энергетическая инфраструктура.

Вследствие массированного обстрела в нескольких регионах произошли аварийные отключения электроэнергии и перебои в работе критически важных объектов. Наибольшим разрушениям подвергся Кременчуг, который временно полностью остался без света. Из-за повреждения энергосетей "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов.

По информации украинских военных, в течение ночи РФ выпустила по Украине 503 средства воздушного поражения, среди них:

  • 458 ударных дронов типов "Шахед" и "Гербера";
  • 25 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 10 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 крылатые ракеты "Калибр".

По состоянию на 10:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 415 воздушных целей.

Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.

