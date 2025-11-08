На Полтавщине отсутствуют полностью или сильные перебои со светом, водой и теплом, - ОВА
В ночь на 8 ноября россияне совершили рекордный по количеству баллистики обстрел энергетики Полтавщины. Вследствие этого в области возникли перебои со светом, теплом и водой, а местами вообще отсутствуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.
"Сегодня тяжелый день. Россияне атаковали Полтавщину, а именно объекты энергетики. Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел. К сожалению, имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро, тепло и водоснабжением", - сказал глава ОВА.
Когут рассказал, что на горячие линии и лично к нему обращаются много людей. Он сообщил, что все соответствующие службы работают непрерывно и на пределе своих возможностей, чтобы улучшить ситуацию.
"Хочу отметить, что проблемы с электричеством есть по всей стране. Ситуация действительно очень сложная. На случай длительного отсутствия электроснабжения по всей области развернуты пункты бездействия. Призываю всех сохранять спокойствие. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние. Но мы им этого не подарим. В единстве наша сила", - резюмировал Когут.
Между тем в "Полтаватеплоэнерго" отметили, что отопление в областном центре будет восстановлено ночью. Сейчас котельные переведены в работу от альтернативных источников питания.
Также заметим, местные СМИ писали сегодня, что 8 и 9 ноября уличное освещение будет работать в дежурном режиме. То есть - будут светить только основные улицы - вдоль троллейбусного маршрута, чтобы обеспечить безопасное движение общественного транспорта и пешеходов.
При этом в службе 1580 недавно рассказали, что из-за введения графиков отключений в Полтаве было полностью остановлено движение троллейбусов.
Кроме того, Полтавский горсовет обращался к жителям города с просьбой воздержаться от пользования лифтами.
Блэкаут в Кременчуге
Напомним, в ночь на 8 ноября россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Целью врага стала энергетическая инфраструктура.
Уже утром стало известно, что весь Кременчуг Полтавской области остался полностью без света.
"Враг продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины. На этот раз под атаку попал и наш район. Сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории города", - сообщил мэр Виталий Малецкий.