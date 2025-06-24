Словакия назвала условие для поддержки новых санкций против РФ
Словакия заявила о готовности поддержать 18-й пакет санкций Евросоюза против России, однако просит "гарантий", что они не навредят ее экономике.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Переговоры все еще продолжаются, но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать", - цитирует издание слова Бланара.
Однако он добавил, что Словакия будет просить "гарантий" и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.
"Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику - возможно, они будут достигать 20 миллиардов евро. Вот почему мы требуем гарантий относительно того, как эти негативные последствия будут устранены", - отметил дипломат.
Бланар также отметил, что обсуждение должно перейти на уровень Европейского совета и быть связано с инициативой RePowerEU. Именно поэтому премьер Роберт Фицо и Бланар стремятся к встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как пишет издание, несмотря на похожие заявления со стороны Венгрии, которая выступила против пакета, Словакия не планирует блокировать санкции. Дипломаты в ЕС верят, что позиции Братиславы и Будапешта можно будет согласовать.
Напомним, в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против предложенного ЕС пакета санкций из-за опасений относительно энергетической безопасности и возражения против усилий Брюсселя запретить импорт российского газа и нефти.
18-й пакет санкций
Европейская комиссия 10 июня представила 18-й пакет санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины. Эти ограничения направлены на уменьшение доходов Москвы от продажи энергоносителей, а также на российские банки и оборонную сферу.
В ответ премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит новые санкции, если Еврокомиссия не предложит решение, которое позволит "избежать экономических убытков" для Словакии в случае постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей.
Поскольку для принятия санкций в ЕС требуется согласие всех стран-членов, позиция Словакии имеет значение.
Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан призвал снять с рассмотрения запрет на импорт российских энергоносителей, объяснив это "рисками роста цен" на энергоресурсы после авиаударов США по Ирану.
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