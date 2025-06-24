ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Словакия назвала условие для поддержки новых санкций против РФ

Братислава, Вторник 24 июня 2025 11:20
UA EN RU
Словакия назвала условие для поддержки новых санкций против РФ Фото: министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар (GettyImagеs)
Автор: Ірина Глухова

Словакия заявила о готовности поддержать 18-й пакет санкций Евросоюза против России, однако просит "гарантий", что они не навредят ее экономике.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Переговоры все еще продолжаются, но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать", - цитирует издание слова Бланара.

Однако он добавил, что Словакия будет просить "гарантий" и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

"Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику - возможно, они будут достигать 20 миллиардов евро. Вот почему мы требуем гарантий относительно того, как эти негативные последствия будут устранены", - отметил дипломат.

Бланар также отметил, что обсуждение должно перейти на уровень Европейского совета и быть связано с инициативой RePowerEU. Именно поэтому премьер Роберт Фицо и Бланар стремятся к встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как пишет издание, несмотря на похожие заявления со стороны Венгрии, которая выступила против пакета, Словакия не планирует блокировать санкции. Дипломаты в ЕС верят, что позиции Братиславы и Будапешта можно будет согласовать.

Напомним, в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против предложенного ЕС пакета санкций из-за опасений относительно энергетической безопасности и возражения против усилий Брюсселя запретить импорт российского газа и нефти.

18-й пакет санкций

Европейская комиссия 10 июня представила 18-й пакет санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины. Эти ограничения направлены на уменьшение доходов Москвы от продажи энергоносителей, а также на российские банки и оборонную сферу.

В ответ премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит новые санкции, если Еврокомиссия не предложит решение, которое позволит "избежать экономических убытков" для Словакии в случае постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей.

Поскольку для принятия санкций в ЕС требуется согласие всех стран-членов, позиция Словакии имеет значение.

Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан призвал снять с рассмотрения запрет на импорт российских энергоносителей, объяснив это "рисками роста цен" на энергоресурсы после авиаударов США по Ирану.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО
Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины