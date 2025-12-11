Мерц отрицает разногласия в разговоре с Трампом и лидерами ЕС по мирному плану

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС относительно мирного плана для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным издания, сегодня утром, 11 декабря, канцлер Германии Мерц разговаривал в Берлине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Он заявил журналистам, что ожидает переговоров с американскими чиновниками в эти выходные относительно мирного плана, предложенного европейской стороной.
Это произошло после сообщений о том, что Украина официально передала Вашингтону 20-пунктный план, который президент Украины Владимир Зеленский назвал "фундаментальным документом".
"Если мы сейчас продолжим этот процесс, как мы предполагаем, в течение выходных состоятся переговоры с американским правительством", - сказал Мерц.
Немецкие СМИ сообщали о незначительных разногласиях между Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время недавнего телефонного разговора, но канцлер Германии настаивал, что это не так.
Он назвал переговоры "очень конструктивными" и настаивал, что Европа будет продолжать поддерживать Украину.
Напомним, накануне американский президент сообщил журналистам, что в среду днем провел телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании о ситуации в Украине.
По словам Трампа, беседа проходила в "достаточно жестких формулировках".
"Посмотрим, что будет. Мы ждем ответа, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", - сказал он.
Также сообщалось, что европейские лидеры проинформировали Дональда Трампа о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.
Ожидается, что следующая встреча Стармера, Макрона и Мерца состоится в понедельник, 15 декабря в Берлине.