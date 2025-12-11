Мерц заперечив розбіжності у розмові з Трампом та лідерами ЄС щодо мирного плану

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заперечив розбіжності під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС щодо мирного плану для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання, сьогодні вранці, 11 грудня, канцлер Німеччини Мерц розмовляв у Берліні з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Він заявив журналістам, що очікує переговорів з американськими чиновниками цими вихідними щодо мирного плану, запропонованого європейською стороною.
Це сталося після повідомлень про те, що Україна офіційно передала Вашингтону 20-пунктний план, який президент України Володимир Зеленський назвав "фундаментальним документом".
"Якщо ми зараз продовжимо цей процес, як ми передбачаємо, протягом вихідних відбудуться переговори з американським урядом", - сказав Мерц.
Німецькі ЗМІ повідомляли про незначні розбіжності між Мерцем, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном під час нещодавньої телефонної розмови, але канцлер Німеччини наполягав, що це не так.
Він назвав переговори "дуже конструктивними" та наполягав, що Європа продовжуватиме підтримувати Україну.
Нагадаємо, напередодні американський президент повідомив журналістам, що у середу вдень провів телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії про ситуацію в Україні.
За словами Трампа, бесіда проходила у "досить жорстких формулюваннях".
"Побачимо, що буде. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж ми зможемо просунутися вперед", - сказав він.
Також повідомлялось, що європейські лідери поінформували Дональда Трампа про ситуацію в Україні. Вони заявили, що найближчими днями триватиме "інтенсивна робота" над мирним планом.
Очікується, що наступна зустріч Стармера, Макрона та Мерца відбудеться у понеділок, 15 грудня у Берліні.