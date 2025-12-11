Трамп заявил, что провел жесткий разговор с лидерами ЕС по завершению войны в Украине
Президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером в "жестких формулировках".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
По словам американского президента, беседа проходила в "достаточно жестких формулировках".
"Мы обсуждали Украину в достаточно жестких формулировках. И увидим, что будет. Мы ждем ответов, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", - сказал Трамп журналистам.
Он добавил, что у сторон возник "небольшой спор о людях". Президент США также сообщил, что европейские лидеры предложили провести встречу по поводу урегулирования конфликта в Европе в ближайшие дни. Он уточнил, что американская сторона будет присутствовать на переговорах.
Что предшествовало
Напомним, вчера лидеры Германии, Франции и Великобритании проинформировали Дональда Трампа о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
РБК-Украина также писало, что лидеры стран Европы, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон встретятся в Германии для обсуждения мирного плана по Украине. Встреча запланирована на 15 декабря.