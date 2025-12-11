Трамп заявил, что провел жесткий разговор с лидерами ЕС по завершению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Великобритании Киром Стармером в "жестких формулировках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

По словам американского президента, беседа проходила в "достаточно жестких формулировках". "Мы обсуждали Украину в достаточно жестких формулировках. И увидим, что будет. Мы ждем ответов, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", - сказал Трамп журналистам. Он добавил, что у сторон возник "небольшой спор о людях". Президент США также сообщил, что европейские лидеры предложили провести встречу по поводу урегулирования конфликта в Европе в ближайшие дни. Он уточнил, что американская сторона будет присутствовать на переговорах.