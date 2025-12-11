Мерц отрицает разногласия в разговоре с Трампом и лидерами ЕС по мирному плану

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС относительно мирного плана для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По данным издания, сегодня утром, 11 декабря, канцлер Германии Мерц разговаривал в Берлине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он заявил журналистам, что ожидает переговоров с американскими чиновниками в эти выходные относительно мирного плана, предложенного европейской стороной.

Это произошло после сообщений о том, что Украина официально передала Вашингтону 20-пунктный план, который президент Украины Владимир Зеленский назвал "фундаментальным документом".

"Если мы сейчас продолжим этот процесс, как мы предполагаем, в течение выходных состоятся переговоры с американским правительством", - сказал Мерц.

Немецкие СМИ сообщали о незначительных разногласиях между Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время недавнего телефонного разговора, но канцлер Германии настаивал, что это не так.

Он назвал переговоры "очень конструктивными" и настаивал, что Европа будет продолжать поддерживать Украину.