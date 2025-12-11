Мерц заперечив розбіжності у розмові з Трампом та лідерами ЄС щодо мирного плану

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заперечив розбіжності під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС щодо мирного плану для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними видання, сьогодні вранці, 11 грудня, канцлер Німеччини Мерц розмовляв у Берліні з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Він заявив журналістам, що очікує переговорів з американськими чиновниками цими вихідними щодо мирного плану, запропонованого європейською стороною.

Це сталося після повідомлень про те, що Україна офіційно передала Вашингтону 20-пунктний план, який президент України Володимир Зеленський назвав "фундаментальним документом".

"Якщо ми зараз продовжимо цей процес, як ми передбачаємо, протягом вихідних відбудуться переговори з американським урядом", - сказав Мерц.

Німецькі ЗМІ повідомляли про незначні розбіжності між Мерцем, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном під час нещодавньої телефонної розмови, але канцлер Німеччини наполягав, що це не так.

Він назвав переговори "дуже конструктивними" та наполягав, що Європа продовжуватиме підтримувати Україну.