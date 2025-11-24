Мерц оценил перспективы мира в Украине после переговоров в Женеве

Мерц заявил, что, несмотря на то что во время переговоров в Женеве удалось "выяснить некоторые вопросы", путь к завершению войны остается длительным.

По его словам, "мы также знаем: мир в Украине не наступит за одну ночь".

Канцлер Германии четко дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на любой мирный план для Украины, учитывая его последствия для европейской безопасности.

Мерц также призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в процессе поиска дипломатического решения.

"Для нас важно, чтобы не было мирного плана для Украины, если мы не дадим своего согласия на вопросы, которые влияют на европейские интересы и европейский суверенитет", - подчеркнул он.