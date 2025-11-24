Мерц оцінив перспективи миру в Україні після перемовин у Женеві

Мерц заявив, що, попри те що під час переговорів у Женеві вдалося "з’ясувати деякі питання", шлях до завершення війни залишається тривалим.

За його словами, "ми також знаємо: мир в Україні не настане за одну ніч".

Канцлер Німеччини чітко дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на будь-який мирний план для України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки.

Мерц також закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати більш активну участь у процесі пошуку дипломатичного вирішення.

"Для нас важливо, щоб не було мирного плану для України, якщо ми не дамо своєї згоди на питання, які впливають на європейські інтереси та європейський суверенітет", - наголосив він.