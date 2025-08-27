Мерц: мы не хотим капитуляции Украины, она даст Путину подготовиться к новой войне

Германия не хочет, чтобы мир между Украиной и Россией был достигнут на любых условиях. Капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Мерц на пресс-конференции с лидерами Франции, Польши и Молдовы подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой".
"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция лишь даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне", - добавил он.
Мерц также напомнил о достижениях Кишинева на пути к ЕС. Он уточнил, что "это не следует воспринимать как должное, поскольку события могли сложиться совсем иначе", имея в виду продолжающуюся российскую агрессию против Украины.
Канцлер подчеркнул, что дверь в Евросоюз для Молдовы "всегда открыта".
К слову, только недавно Мерц заявлял, что до мира между Украиной и Россией еще далеко. По его словам, до завершения войны было преодолено только 200 метров на десятикилометровом участке.
Также немецкий канцлер предупреждал, что Россия столкнется с последствиями в случае, если Путин не захочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, Россия для завершения войны против Украины требует, чтобы украинские защитники полностью вышли из Донецкой и Луганской областей.
Взамен Москва предлагает якобы заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской области.
Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что предложения Москвы фактически предусматривают капитуляцию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такие требования, отмечал, что российская "готовность" не захватывать Украину не является уступками.