Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические усилия по прекращению войны в Украине по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями. Он добавил, что до мира еще далеко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.
Как пишет издание, на партийной конференции ХДС Мерц заявил, что Германия и ЕС никогда не предпринимали "более значительных дипломатических усилий, чем за последние три недели" (имея ввиду ситуацию по войне в Украине).
"Пожалуйста, пусть сегодня никто не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал он.
В то же время канцлер Германии предупредил, что потенциальный мир в Украине требует терпения. Он подчеркнул, что в свете заявлений главы Кремля Владимира Путина всем должно быть ясно, насколько "сложной" будет эта задача в течение недель, а то и месяцев.
"Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне сказать: мы находимся на десятикилометровом участке и, пожалуй, уже преодолели 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении", - заявил Фридрих Мерц.
Встреча в Белом доме и проблема в виде РФ
Напомним, что в 18 августа президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
Ключевой темой этого саммита стали будущие гарантии безопасности Украины. Помимо этого Трамп анонсировал, что начал подготовку двухсторонней встречи Зеленского и Путина, после чего будет уже саммит на троих.
Мерц заявлял, что двухсторонняя встреча должна состоятся в течение двух недель. Однако таков исход кажется все более меловероятным.
В частности, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. По его словам, встреча возможно только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.