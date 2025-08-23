ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км

Суббота 23 августа 2025 22:55
UA EN RU
Мерц о мире для Украины: мы преодолели лишь 200 метров на пути в 10 км Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические усилия по прекращению войны в Украине по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями. Он добавил, что до мира еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.

Как пишет издание, на партийной конференции ХДС Мерц заявил, что Германия и ЕС никогда не предпринимали "более значительных дипломатических усилий, чем за последние три недели" (имея ввиду ситуацию по войне в Украине).

"Пожалуйста, пусть сегодня никто не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал он.

В то же время канцлер Германии предупредил, что потенциальный мир в Украине требует терпения. Он подчеркнул, что в свете заявлений главы Кремля Владимира Путина всем должно быть ясно, насколько "сложной" будет эта задача в течение недель, а то и месяцев.

"Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне сказать: мы находимся на десятикилометровом участке и, пожалуй, уже преодолели 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении", - заявил Фридрих Мерц.

Встреча в Белом доме и проблема в виде РФ

Напомним, что в 18 августа президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Ключевой темой этого саммита стали будущие гарантии безопасности Украины. Помимо этого Трамп анонсировал, что начал подготовку двухсторонней встречи Зеленского и Путина, после чего будет уже саммит на троих.

Мерц заявлял, что двухсторонняя встреча должна состоятся в течение двух недель. Однако таков исход кажется все более меловероятным.

В частности, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. По его словам, встреча возможно только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Фридрих Мерц Война в Украине
Новости
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"