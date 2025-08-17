Путин хочет капитуляции Украины, мы должны выступить единым фронтом, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глава Кремля Владимир Путин предлагает Украине капитуляцию. Он отметил, что Европа и Украина должны выступить единым фронтом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
"Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ - нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да. Думаю, он (Путин - ред.) хочет, чтобы Украина капитулировала, именно это он и предлагает", - заявил Макрон.
Отметим, что завтра президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом, чтобы обсудить детали завершения войны. Участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом будут принимать и ряд европейских лидеров.
В связи с этим президент Франции пообещал завтра "жесткую" дискуссию с Трампом. Он подчеркнул, что цель завтрашних переговоров - "продемонстрировать единый фронт" Украины и европейских союзников.
Также Макрон добавил, что европейские союзники хотят, чтобы "территориальная целостность Украины уважалась", подчеркнув, что Киев должен быть представлен на любых переговорах об Украине.
Помимо этого он заявил, что для достижения прочного мирного соглашение Украине нужна сильная армия.
"Любое соглашение, основанное на отсутствии украинской армии, на сокращении ее численности, было бы неискренним соглашением, обреченным на нарушение... Есть только одно государство, которое предлагает мир, который был бы капитуляцией: Россия", - сказал французкий лидер.
Будущее Европы
Макрон подчеркнул, что если сегодня будет слабость в отношениях с Москвой, тогда это почва для будущих конфликтов.
"Если мы сегодня слабы в отношениях с Россией, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня", - заявил он, осудив власть РФ, которая с 2008 года "никогда не выполняла своих обещаний мира и ненападения".
Также французский лидер сказал, что хочет видеть сильную Европу, подчеркнув ее самостоятельность.
"Я хочу могущественную Европу, сильную Европу, свободную Европу. Мы хотим взять на себя ответственность и принимать решения самостоятельно", - резюмировал президент Франции.
Сделка о "мире" в Украине
Напомним, что в ночь на 16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Ключевой темой их переговоров была война в Украине.
Изначально предполагалось, что Трамп будет настаивать над немедленным прекращением огня, либо в ином случае, он грозил ввести вторичные санкции. Однако ситуация изменилась и теперь он работает сразу над сделкой о мире (полной остановки войны).
Сегодня спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф объяснил, почему так случилось. По его словам, на переговорах США и РФ был "значительный прогресс".
"На этой встрече мы добились такого большого прогресса в отношении всех других компонентов, необходимых для мирного соглашения, что президент Трамп переключился на это направление", - сказал Уиткофф.
Также в СМИ появляется все большее информации, чего требует Путин. В частности, по данным Reuters, Москва требует вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательство остановить бои в Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, РФ якобы готова вернуть небольшие районы в Сумской и Харьковской областях. Также Путин стремится к признанию оккупированного Крыма российским, но неясно - со стороны США или же всеми западными странами и Украиной.
Детальнее с предполагаемыми требованиями РФ можно ознакомиться в материале РБК-Украина.