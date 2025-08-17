Путин хочет капитуляции Украины, мы должны выступить единым фронтом, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глава Кремля Владимир Путин предлагает Украине капитуляцию. Он отметил, что Европа и Украина должны выступить единым фронтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

"Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ - нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да. Думаю, он (Путин - ред.) хочет, чтобы Украина капитулировала, именно это он и предлагает", - заявил Макрон.

Отметим, что завтра президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом, чтобы обсудить детали завершения войны. Участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом будут принимать и ряд европейских лидеров.

В связи с этим президент Франции пообещал завтра "жесткую" дискуссию с Трампом. Он подчеркнул, что цель завтрашних переговоров - "продемонстрировать единый фронт" Украины и европейских союзников.

Также Макрон добавил, что европейские союзники хотят, чтобы "территориальная целостность Украины уважалась", подчеркнув, что Киев должен быть представлен на любых переговорах об Украине.

Помимо этого он заявил, что для достижения прочного мирного соглашение Украине нужна сильная армия.

"Любое соглашение, основанное на отсутствии украинской армии, на сокращении ее численности, было бы неискренним соглашением, обреченным на нарушение... Есть только одно государство, которое предлагает мир, который был бы капитуляцией: Россия", - сказал французкий лидер.

Будущее Европы

Макрон подчеркнул, что если сегодня будет слабость в отношениях с Москвой, тогда это почва для будущих конфликтов.

"Если мы сегодня слабы в отношениях с Россией, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня", - заявил он, осудив власть РФ, которая с 2008 года "никогда не выполняла своих обещаний мира и ненападения".

Также французский лидер сказал, что хочет видеть сильную Европу, подчеркнув ее самостоятельность.

"Я хочу могущественную Европу, сильную Европу, свободную Европу. Мы хотим взять на себя ответственность и принимать решения самостоятельно", - резюмировал президент Франции.