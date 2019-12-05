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Україна побудує стіну на Донбасі у разі провалу саміту 9 грудня, - Єрмак

Новини » Політика     05.12.2019 - 13:56
Україна побудує стіну на Донбасі у разі провалу саміту 9 грудня, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (twitter.com/bohdannews)

Єрмак допускає будівництво стіни, якщо Росія не піде на домовленості

Українська влада в разі провалу нормандської зустрічі і мінського процесу готова будувати стіну на Донбасі. Про це в лондонському Chatham House заявив помічник президента Андрій Єрмак, передає Reuters.

За його словами, якщо Росія не погодиться на домовленості про припинення вогню та обмін полоненими, "в цьому випадку ми будемо будувати стіну, і життя буде продовжуватися".

"На жаль, ми будемо жити за сценарієм замороженого конфлікту", - додав він і назвав мінські угоди застарілими.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Москві очікують від нормандської зустрічі імпульсу для врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому він в черговий раз зазначив, що основним елементом врегулювання залишається прямий діалог між Києвом і окупованими районами.

Крім того, повідомлялося, що український президент Володимир Зеленський на нормандській зустрічі в Парижі висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької і Луганської областей. Зокрема, він запропонує замінити представників "ЛДНР" в контактній групі.

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