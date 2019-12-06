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У Кремлі підтвердили плани про зустріч Путіна і Зеленського в Парижі

Новини » Політика     06.12.2019 - 13:15
У Кремлі підтвердили плани про зустріч Путіна і Зеленського в Парижі
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін можуть провести окрему зустріч у Парижі

В рамках нормандської зустрічі плануються двосторонні переговори президента Росії Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, Путін планує на полях саміту провести зустрічі тет-а-тет з лідерами "нормандської четвірки"

"(Плануємо, - ред.) здійснити важливі двосторонні зустрічі з президентом Макроном, і з канцлером ФРН Меркель, і з президентом України Зеленським", - повідомив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм щодо вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Путіна і Зеленського.

Відзначимо, очікується, що розмова Зеленського і Путіна буде неформальною і може тривати від 30 хвилин до 1,5 години, в залежності від графіка основних переговорів нормандської четвірки. На цьому тижні в відеозверненні президент України повідомив, що діалог з Росією необхідний для припинення конфлікту на Донбасі.

У Путіна назвали очікування від нормандської зустрічі
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандська четвірка
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