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Козак: конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, але є умова

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 14:49
Козак: конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, але є умова Фото: Дмитро Козак (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Збройний конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік. Але тільки за умови дотримання всіх раніше досягнутих домовленостей.

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

"З точки зору можливості практично врегулювати конфлікт, я вважаю, що він може бути врегульований за рік... Якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо нескінченно петляти... то, боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту", - заявив Козак.

Він уточнив, що за цей термін можна врегулювати конфлікт, керуючись мінськими угодами.

Нагадаємо, до цього Козак назвав загострення на Донбасі нібито піар-ходом з боку України.

"Нова політична команда Києва переживає катастрофічне падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського. Це їх стандартний рецепт", - підкреслив він.

Відзначимо, напередодні пройшла екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи, на якій сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного додержання режиму припинення вогню на Донбасі.

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