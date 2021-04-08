Козак: конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, але є умова
Збройний конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік. Але тільки за умови дотримання всіх раніше досягнутих домовленостей.
Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.
"З точки зору можливості практично врегулювати конфлікт, я вважаю, що він може бути врегульований за рік... Якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо нескінченно петляти... то, боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту", - заявив Козак.
Він уточнив, що за цей термін можна врегулювати конфлікт, керуючись мінськими угодами.
Нагадаємо, до цього Козак назвав загострення на Донбасі нібито піар-ходом з боку України.
"Нова політична команда Києва переживає катастрофічне падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського. Це їх стандартний рецепт", - підкреслив він.
Відзначимо, напередодні пройшла екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи, на якій сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного додержання режиму припинення вогню на Донбасі.