Козак: конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік, але є умова

Збройний конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік. Але тільки за умови дотримання всіх раніше досягнутих домовленостей.

"З точки зору можливості практично врегулювати конфлікт, я вважаю, що він може бути врегульований за рік... Якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо нескінченно петляти... то, боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту", - заявив Козак.

Він уточнив, що за цей термін можна врегулювати конфлікт, керуючись мінськими угодами.