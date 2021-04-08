Росія звинуватила Україну в імітації військової загрози
Представник Росії Дмитро Козак вважає загострення на Донбасі піар-ходом з боку України. Він звинуватив українську владу в імітації військової загрози.
Про це повідомляє ТАСС.
За словами Козака, партнери по нормандському формату затягують процес переговорів.
"Піар-дії Києва супроводжуються імітацією бойових дій. Нова політична команда Києва переживає катастрофічне падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського. Це їх стандартний рецепт", - сказав він.
Зазначимо, сьогодні Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим "тиші".
Нагадаємо, у Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують.
Зазначимо, президент провів переговори з генеральним секретарем НАТО і заявив, що вступ України в альянс міг би покласти край війні на Донбасі.