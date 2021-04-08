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Путін і Меркель обговорили загострення на Донбасі

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 14:42
Путін і Меркель обговорили загострення на Донбасі Фото: Володимир Путін і Ангела Меркель (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Російської Федерації Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили Донбас. Вони обидва стурбовані ситуацією на сході України.

Про це повідомляє прес-служба президента РФ.

Путін у розмові з Меркель заявив про нібито "провокаційні" дії Києва, які нібито "загострюють" обстановку на лінії зіткнення.

Російський президент наполягає на правовому оформленню особливого статусу Донбасу.

"Сторонам конфлікту адресовано заклик до стриманості і активізації переговорного процесу з метою повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання", - повідомляє прес-служба президента РФ.

Путін і Меркель налаштовані на тісну координацію зусиль Росії і Німеччини, в тому числі в нормандському форматі, по лінії політрадників і міністерств закордонних справ.

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила, що стурбована загостренням ситуації на Донбасі.

Зазначимо, США закликали РФ знизити напруженість у відносинах з Україною.

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