Меркель не очікує конкретних результатів від зустрічі з Путіним, - Bloomberg

Канцлер Німеччини назвала майбутню зустріч з Путіним робочою

Канцлера Німеччини Ангела Меркель повідомила, що від майбутньої розмови з президентом Російській Федераци (РФ) Володимиром Путіним навряд чи варто очікувати швидких конкретних результатів. Про це вона сказала на прес-конференції в Берліні, передає Bloomberg.

Водночас Меркель підкреслила, що важливо підтримувати діалог з Росією при пошуку подолання світових криз. Канцлер відзначила, що зустріч, яка відбудеться 18 серпня, буде носити робочий характер.

"Але у зв'язку з великою кількість проблем, які стоять перед нами - від України до Сирії і до питання співробітництва в галузі економіки - виправдано бути в постійному діалозі", - сказала Меркель.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 13 серпня 2018 року, президент Російської Фелераціі Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі в Німеччині обговорять ситуацію в Україні.

У четвер, 16 серпня, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера ФРН і президента РФ Володимира Путіна. Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі і подальші зусилля, в тому числі миротворчі, для забезпечення прогресу в мирному врегулюванні.