Меркель не ожидает конкретных результатов от встречи с Путиным, - Bloomberg

Канцлер Германии назвала предстоящую встречу с Путиным рабочей

Канцлера Германии Ангела Меркель сообщила, что от предстоящего разговора с президентом Российской Федераци (РФ) Владимиром Путиным вряд ли стоит ожидать быстрых конкретных результатов. Об этом она сказала на пресс-конференции в Берлине, передает Bloomberg.

В то же время Меркель подчеркнула, что важно поддерживать диалог с Россией при поиске преодоления мировых кризисов. Канцлер отметила, что встреча, которая состоится 18 августа, будет носить рабочий характер.

"Но ввиду большого числа проблем, которые перед нами стоят - от Украины до Сирии и до вопроса сотрудничества в области экономики - оправдано быть в постоянном диалоге", - сказала Меркель.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 13 августа 2018 года, президент Российской Фелерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Германии обсудят ситуацию в Украине.

В четверг, 16 августа, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента РФ Владимира Путина. Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании.