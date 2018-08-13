Путин и Меркель на встрече в Германии обсудят ситуацию в Украине

Встреча Путина и Меркель состоится 18 августа

Президент Российской Фелерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Германии обсудят ситуацию в Украине. Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Die Welt.

Как сообщается, встреча Путина и Меркель состоится в субботу, 18 августа 2018 года в замке Мезенберг чтобы обсудить " текущие внешнеполитические вопросы". Кроме того, будут обсуждаться конфликт в Сирии, ситуация на Востоке Украины и энергетические вопросы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что предыдущая встреча Путина и Меркель состоялась 18 мая текущего года в Москве (Российская Федерация). Тогда, по итогам встречи с президентом РФ Меркель заявляла о необходимости продолжать обсуждать вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс. Кроме того, Меркель акцентировала на том, что после строительства газопровода "Северный поток-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться.

Отметим, 24 июля текущего года в Берлине Меркель встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине, а также Сирия.