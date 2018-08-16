Порошенко и Меркель скоординировали позиции перед ее встречей с Путиным

Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента РФ Владимира Путина. Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании.

Особое внимание Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Собеседники также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2". Собеседники согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.