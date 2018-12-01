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Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Керченській протоці

Новини » Політика    01.12.2018 - 17:33
Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Керченській протоці
Фото: зустріч Меркель з Путіним (witter.com/RegSprecher)

Також сторони обговорили ситуацію у Сирії

Перед початком другого дня саміту G20 в Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Керченській протоці. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зайберта.

Він написав, що перед початком другого дня саміту G20 в Буенос-Айресі канцлер Меркель поговорила з російським президентом Путіним.

"У центрі переговорів була ситуація в Сирії, а також ситуація між Росією і Україною в Керченській протоці і Азовському морі", - повідомив Зайберт.

Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Керченській протоціМеркель обговорила з Путіним ситуацію в Керченській протоці

Раніше РБК-Україна писало, що агресія в Азовському морі буде обговорюватися на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині.

Пізніше стало відомо, що літак, в якому летіла Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми.

У німецьких Військово-повітряних силах заявили, що причиною екстреної посадки літака став електричний збій.

Проте, через деякий час, Меркель все ж вилетіла на саміт G20 в Буенос-Айресі звичайним рейсом авіакомпанії Iberia.

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Новини України G20Володимир ПутінКерченский мостАнгела Меркель
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