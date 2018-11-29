Самолет Меркель вынужденно приземлился на пути на саммит G20

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Самолет совершил посадку из-за технических проблем

Самолет, в котором летела канцлер Германи Ангела Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, полет продлился только час. Экипаж правительственного лайнера находился над Нидерландами, когда принял решение вернуться в Германию. Самолет приземлился в Кельне, где канцлеру подготовят другой лайнер.

Однако в сообщении не уточняется, о каких именно неполадках идет речь.

Напомним, ранее сообщалось, что текущая ситуация в Украине, прежде всего в Азовском море, станет одним из пунктов повестки дня работы саммита G20, который состоится в Аргентине.

Гройсман во время визита в Германию в четверг, 29 ноября, отметил, что ситуация в Украине будет иметь влияние на дальнейшее развитие всего континента.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Американский лидер планировал встретиться с Путиным на поях саммит "Большой двадцатки".