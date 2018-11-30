Меркель вылетела на саммит G20 обычным рейсом

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Причиной экстренной посадки самолета канцлера Германии стал электрический сбой

Канцлер Германии Ангела Меркель, самолет которой из-за неисправности совершил экстренную посадку, вылетела обычным рейсом авиакомпании Iberia на саммит ​G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Die Welt со ссылкой на представителя правительства.

Отметим, в немецких Военно-воздушных силах заявили, что причиной экстренной посадки самолета канцлера Германии Ангелы Меркель стал электрический сбой.

Напомним, самолет, в котором летела Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем.

Ранее сообщалось, что текущая ситуация в Украине, прежде всего в Азовском море, станет одним из пунктов повестки дня работы саммита G20, который состоится в Аргентине.

Также напомним, Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным. Позже американское и российское правительство обменялись телефонными звонками.