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У Білому домі спростували плани Трампа переговорити з Путіним на G20

Новини » Політика    30.11.2018 - 18:56
У Білому домі спростували плани Трампа переговорити з Путіним на G20
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Російська сторона заявляла про плани Трампа провести зустріч з Путіним "на ногах"

У президента США Дональда Трампа немає планів переговорити з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках саміту G20. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico з посиланням на джерела в Білому домі.

"Немає планів зустрічі "на ногах", - сказав співрозмовник у відповідь на прохання прокоментувати заяви російської сторони.

Раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков розповів, що Путін під час саміту G20 проведе зустріч з Трампом "на ногах".

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Він підкреслив, що прийняв рішення у зв'язку з тим, що українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені.

Додамо також, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс розповіла, що Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним в літаку по дорозі на саміт G20. Вона зазначила, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джон Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Трамп скасував зустріч із Путіним, а не переніс, - CNN Трамп і Путін не привітали один одного на саміті G20
Новини України Дональд ТрампВолодимир ПутінG20
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