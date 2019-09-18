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Меркель і Джонсон хочуть запобігти ескалації після атаки на саудівські НПЗ

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Політики закликали міжнародне співтовариство до спільної реакції

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали міжнародне співтовариство до спільної реакції після обстрілів двох нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меркель і Джонсон у вівторок провели телефонну розмову, під час якої погодилися, що необхідно "узгодити з міжнародними партнерами спільну реакцію" на події в Саудівській Аравії.

"Лідери двох держав підкреслили, що вкрай потрібно запобігти подальшій ескалації напруги в регіоні", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронов.

Пізніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок. Іран відкидає звинувачення.

Президент США Дональд Трамп також вважає, що за атакою безпілотників на заводи саудівського нафтового концерну Saudi Aramco, найімовірніше, стоїть Іран.

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