Трамп підозрює Іран в атаці на саудівські НПЗ

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

США готові завдати нищівного удару у відповідь

За атакою безпілотників на заводи саудівського нафтового концерну Saudi Aramco, найімовірніше, стоїть Іран. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням DW.

Трамп також підкреслив, що США готові "завдати нищівного удару, але він "не бажає ні з ким війни".

Водночас американський президент зазначив, що остаточна крапка в пошуку того, хто винен в цьому ударі, ще не поставлена.

Днем раніше Трамп сказав, що США відомо, хто стоїть за атакою, проте він чекає результатів розслідування Саудівської Аравії.

У свою чергу представник очолюваної Ер-Ріядом коаліції, яка бере участь у громадянській війні в Ємені, полковник Туркі аль-Малькі повідомив, що дрони, які атакували заводи, були вироблені в Ірані і стартували не в Ємені.

Раніше відповідальність за напад взяла на себе дружнє Ірану збройне угрупування єменських повстанців-хуситів.

Нагадаємо, Саудівська Аравія має намір запросити міжнародних експертів і представників Організації Об'єднаних Націй для розслідування останніх атак на її нафтові об'єкти.