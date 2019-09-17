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Саудівський король пообіцяв впоратися з наслідками атаки дронів

Новини » Політика    17.09.2019 - 15:26
Саудівський король пообіцяв впоратися з наслідками атаки дронів
Фото: Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд (kremlin.ru)

Король Саудівської Аравії впевнений, що Ер-Ріяд здатний впоратися з наслідками атаки

Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд вперше прокоментував атаку дронов на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. Про це пише Reuters.

Він заявив, що Ер-Ріяд здатний впоратися з наслідками атаки на інфраструктуру Saudi Aramco.

За його словами, Кабмінет міністрів країни порахував збиток, нанесений атаками на встановлення Aramco, і закликав світові уряди протистояти їм "незалежно від їх походження".

Нагадаємо, на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронов.

Пізніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco. Іран спростовує цю інформацію.

Після цього президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти через ситуацію в Саудівській Аравії.

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