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Хусити взяли відповідальність за напад на НПЗ в Саудівській Аравії

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 15:58
Хусити взяли відповідальність за напад на НПЗ в Саудівській Аравії
Фото: пожежа на НПЗ в Саудівській Аравії (twitter.com)

Для атаки були задіяні 10 безпілотників

Єменські повстанці (хусити) взяли відповідальність за атаку на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, військовий представник єменських хуситів Яхья Сарі заявив, що повстанці використали 10 безпілотників для атаки на нафтопереробні об'єкти Саудівської Аравії.

Представник хуситів зазначив, що атаки на об'єкти Саудівської Аравії будуть продовжуватися і надалі, поки війна в країні не буде завершена.

"Єдиний варіант для уряду Саудівської Аравії - припинити нападати на нас", - наголосив Сарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів сталася масштабна пожежа. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco сталася в результаті атаки дронів.

Додамо, що 13 травня на нафтові об'єкти Саудівської Аравії була скоєна подібна атака. Двоє саудівських нафтових танкери зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів. Тоді також йшлося про атаку з застосуванням дронів. В результаті нападу на нафтові танкери ніхто з членів екіпажу не постраждав.

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