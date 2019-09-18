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Меркель и Джонсон хотят избежать эскалации после атаки на саудовские НПЗ

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Политики призвали международное сообщество к совместной реакции

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали международное сообщество к совместной реакции после обстрелов двух нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Меркель и Джонсон во вторник провели телефонный разговор, во время которой согласились, что необходимо "согласовать с международными партнерами совместную реакцию" на события в Саудовской Аравии.

"Лидеры двух государств подчеркнули, что крайне необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.

Позже госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок. Иран отрицает обвинения.

Президент США Дональд Трамп также считает, что за атакой беспилотников на заводы саудовского нефтяного концерна Saudi Aramco, вероятнее всего, стоит Иран.

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