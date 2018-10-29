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Меркель більше не буде претендувати на посаду голови ХДС

Новини » Політика    29.10.2018 - 11:34
Фото: Ангела Меркель (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Ангела Меркель (yatsenyuk.org.ua)

Посаду голови партії канцлер Німеччини обіймала впродовж 18 років

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова відмовитися від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і не висуватиме свою кандидатуру на виборах лідера ХДС в грудні. Про це повідомляє DW з посиланням на джерела у партії, передає РБК-Україна.

Посаду голови партії вона обіймала 18 років. 

Меркель більше не буде претендувати на посаду голови ХДС

Меркель заявила, що має намір зберегти за собою пост канцлера Німеччини, повідомив журнал Focus.

Зазначимо, рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в його історії. 

Напередодні, німецька антиімігрантська партія "Альтерантива для Німеччини" (AfD) вперше отримала місця в усіх регіональних парламентах.

Коаліційна Соціал-демократична партія Німеччини дала партнерам з блоку канцлера ФРН Ангели Меркель час до 2019 року, щоб проявити результат у політиці уряду, погрожуючи припинити альянс, якщо не відбудеться поліпшення після втрати партіями позицій на регіональних виборах в неділю.

Союзник Меркель по коаліції висунув ультиматум після втрати позицій на виборах У Німеччині антиімігрантська партія увійшла в усі регіональні парламенти
Новини України ГерманияАнгела Меркель
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