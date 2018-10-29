Меркель більше не буде претендувати на посаду голови ХДС

Фото: Ангела Меркель (yatsenyuk.org.ua)

Посаду голови партії канцлер Німеччини обіймала впродовж 18 років

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова відмовитися від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і не висуватиме свою кандидатуру на виборах лідера ХДС в грудні. Про це повідомляє DW з посиланням на джерела у партії, передає РБК-Україна.

Посаду голови партії вона обіймала 18 років.

Меркель заявила, що має намір зберегти за собою пост канцлера Німеччини, повідомив журнал Focus.

Зазначимо, рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в його історії.

Напередодні, німецька антиімігрантська партія "Альтерантива для Німеччини" (AfD) вперше отримала місця в усіх регіональних парламентах.

Коаліційна Соціал-демократична партія Німеччини дала партнерам з блоку канцлера ФРН Ангели Меркель час до 2019 року, щоб проявити результат у політиці уряду, погрожуючи припинити альянс, якщо не відбудеться поліпшення після втрати партіями позицій на регіональних виборах в неділю.