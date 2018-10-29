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Союзник Меркель по коаліції висунув ультиматум після втрати позицій на виборах

Новини » Політика    29.10.2018 - 08:22
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Коаліційна Соціал-демократична партія дала партнерам з блоку Меркель час до 2019, щоб проявити результат у політиці уряду

Коаліційна Соціал-демократична партія Німеччини дала партнерам з блоку канцлера ФРН Ангели Меркель час до 2019 року, щоб проявити результат у політиці уряду, погрожуючи припинити альянс, якщо не відбудеться поліпшення після втрати партіями позицій на регіональних виборах в неділю. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Консервативні християнські демократи (ХДС) Меркель стали першими на виборах у західному штаті Гессен, проте отримали лише 27,2% за попередніми даними телекомпанії ZDF.

Це ознаменувало величезне падіння з 38,3%, виграних ХДС на останніх виборах в Гессені 2013 року.

СДПН отримала лише 19,6% голосів після попереднього результату 30,7%. Це найгірший результат у західному штаті з 1946 року. Партія показала однаковий результат із "зеленими", також 19,6%.

Нагадаємо, німецька антиімігрантська партія "Альтерантива для Німеччини" (AfD) вперше отримала місця в усіх регіональних парламентах.

Раніше повідомлялося, що рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в його історії. За результатами опитування, за партію Меркель і її партнера - баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) - проголосували б 26% опитаних.

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