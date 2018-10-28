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У Німеччині антиімігрантська партія увійшла в усі регіональні парламенти

Новини » Політика    28.10.2018 - 21:11
Ілюстративне фото (DPA)
Ілюстративне фото (DPA)

Відтепер партія матиме своїх депутатів у всіх регіонах країни

Німецька антиімігрантська партія "Альтерантива для Німеччини" (AfD) вперше отримала місця в усіх регіональних парламентах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, партія AfD, яка вимагає перегляду умов членства Німеччини в Європейському союзі і наполягає на зміні міграційного законодавства, отримала 12% на виборах в парламент землі Гессен на заході країни. Таким чином вона вперше отримала місця в усіх регіональних парламентах.

Зазначається, що успіх AfD не надає партії шансу увійти до правлячої коаліції в Гессіні. Втративши частину голосів, перше місце отримала партія ХДС канцлера Ангели Меркель.

Крім того, друге місце на виборах у Гессіні отримали соціал-демократи. Вони втратили 10% голосів і заручилися підтримкою 20% виборців.

Опитування, яке було проведене в кінці вересня по всій території Німеччини, показало, що найбільшу популярність у жителів має партія ХДС, за нею йдуть AfD та соціал-демократи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в його історії. За результатами опитування, за партію Меркель і її партнера - баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) - проголосували б 26% опитаних.

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