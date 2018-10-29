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Меркель больше не будет претендовать на пост председателя ХДС

Новости » Политика    29.10.2018 - 11:34
Фото: Ангела Меркель (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Ангела Меркель (yatsenyuk.org.ua)

Должность председателя партии канцлер Германии занимала на протяжении 18 лет

Канцлер Германии Ангела Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в партии, передает РБК-Украина.

Должность председателя партии Меркель занимала 18 лет. 

Меркель больше не будет претендовать на пост председателя ХДС

Меркель заявила, что намерена сохранить за собой пост канцлера Германии, сообщил журнал Focus.

Отметим, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

Накануне, немецкая антииммигрантская партия "Альтерантива для Германии" (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах.

Коалиционная Социал-демократическая партия Германии дала партнерам из блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель время до 2019 года, чтобы проявить результат в политике правительства, угрожая прекратить альянс, если не произойдет улучшение после потери партиями позиций на региональных выборах в воскресенье.

Союзник Меркель по коалиции выдвинул ультиматум после потери позиций на выборах В Германии антииммигрантская партия вошла во все региональные парламенты
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