Меркель больше не будет претендовать на пост председателя ХДС

Фото: Ангела Меркель (yatsenyuk.org.ua)

Должность председателя партии канцлер Германии занимала на протяжении 18 лет

Канцлер Германии Ангела Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в партии, передает РБК-Украина.

Должность председателя партии Меркель занимала 18 лет.

Меркель заявила, что намерена сохранить за собой пост канцлера Германии, сообщил журнал Focus.

Отметим, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

Накануне, немецкая антииммигрантская партия "Альтерантива для Германии" (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах.

Коалиционная Социал-демократическая партия Германии дала партнерам из блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель время до 2019 года, чтобы проявить результат в политике правительства, угрожая прекратить альянс, если не произойдет улучшение после потери партиями позиций на региональных выборах в воскресенье.