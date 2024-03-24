Удар по Севастополю. Появились спутниковые фото последствий одного из "прилетов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" .

Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб.

Спутник Planet Labs зафиксировал, что в результате ракетных ударов Вооруженных сил Украины было поражено одно из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь.

Поражение кораблей ЧФ РФ

Ранее сегодня, 24 марта, в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

Да, украинские военные ударили по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов". Также был поражен центр связи российских оккупационных войск и несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе.

Перед тем ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

Также OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

Напомним также, что в ночь на 5 марта спецподразделение ГУР МО Group 13 неподалеку от Керченского пролива нанес удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, которое затонуло за последние пять недель.

После серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был уволен с должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

Добавим, в феврале из-за потерь был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

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