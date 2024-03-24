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В сети назвали вероятное место одного из прилетов в Севастополе

Севастополь, Воскресенье 24 марта 2024 00:45
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В сети назвали вероятное место одного из прилетов в Севастополе Фото: в сети назвали вероятное место одного из прилетов в Севастополе (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Прилет в Севастополе был по одному из объектов Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на страницу OSINTtechnical в социальной сети Twitter и Telegram-канал Крымский ветер.

По информации проекта OSINTtechnical, объект был поражен ракетами Storm Shadow. Их было минимум три.

"По меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в крупный узел связи Черноморского флота России", - сообщили на странице

Канал "Крымский ветер" сообщил, что прилет был на один из объектов Черноморского флота РФ.

"Прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ на ул Николая Музыки, 1", - сообщили на канале.

Также администраторы канала выложили фото локации.

Фото: место прилета в Севастополе (https://t.me/Crimeanwind/56141)

Прилеты в Севастополе

Вечером 23 марта в Севастополе было шесть взрывов и прилет по кораблям в порту. В сторону Казачьей бухты выехали экстренные службы.

Местные власти заявили об, якобы, работе ПВО. Так называемый губернатор Крыма Михаил Развожаев заявил об "сбитии" 10 ракет.

Украинские партизаны заявили о попадании по воинской части россиян.

Подробнее об прилетах в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.

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