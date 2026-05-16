Mercedes-Benz будет выпускать оружие, но при одном условии, - гендиректор компании
Генеральный директор Mercedes-Benz подтвердил желание автопроизводителя начать производство оборонной продукции. Однако это будет возможным, если соответствующее предложение государства будет иметь "деловой смысл".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По мнению гендиректора Олы Каллениуса, мир стал более непредсказуемым местом, и совершенно очевидно, что Европе нужно усилить свой оборонный профиль
"Если мы сможем сыграть в этом положительную роль, мы будем готовы это сделать", - сказал руководитель Mercedes-Benz.
Каллениус рассказал WSJ, что оборонные операции будут составлять "незначительную долю" его бизнеса по сравнению с производством автомобилей, но добавил, что это может быть "растущая ниша", которая может способствовать бизнес-результатам.
В материале отмечается, что сейчас немецкие автопроизводители изучают оборонную промышленность как потенциальный путь роста, поскольку Европа увеличивает военные расходы.
Например, Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael о переводе своего завода в Оснабрюке с производства автомобилей на производство противоракетной обороны, хотя немецкий автопроизводитель отрицал планы производить оружие.
Какова ситуация с европейским и мировым ВПК
Ранее в Пентагоне тоже звучали планы привлечь к производству оружия автогигантов Ford и GM. В США оценивают, способны ли гражданские производители оперативно перейти на оборонные заказы.
Тем временем немецкая Rheinmetall усиливается в Черном море и покупает верфь в Румынии. Производитель оружия хочет строить там военные корабли.
Также в ЕС планируют выпускать собственные ракеты, чтобы быть независимыми от США. Производство планируют начать в конце 2026 года или в начале 2027 года.