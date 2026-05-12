ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У ЕС будут свои ракеты вместо "трамповских" от компании во главе с украинцем и россиянином

06:40 12.05.2026 Вт
3 мин
Ракета Ruta Block 2 может поражать цели врага на расстоянии в 700 километров
aimg Филипп Бойко
У ЕС будут свои ракеты вместо "трамповских" от компании во главе с украинцем и россиянином Фото: ракета Ruta Block 2 (Destinus)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall запускает собственное производство крылатых ракет вместе с компанией Destinus. Это поможет Европе закрыть пробелы в защите после изменения политики США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansial Times.

Читайте также: Войны уже не приносят прибыли: почему падают акции гигантов ВПК Европы и США

Проект получил название Rheinmetall Destinus Strike Systems. Производство планируют начать в конце 2026 года или в начале 2027 года.

Специалисты сосредоточатся на крылатых ракетах и баллистической артиллерии. Основная цель - удовлетворить потребности немецких и международных клиентов. Новая ракета Ruta Block 2 сможет поражать цели на расстоянии более 700 км.

Это меньше, чем у американских ракет Tomahawk, однако Европа нуждается в собственном ресурсе. Согласно отчету европейских военных, Россия производит 1100 крылатых ракет в год, а Евросоюз пока производит только 300 единиц.

Все решил "фактор Трампа"

Резкое развитие собственного европейского ВПК началось на фоне шаткой политики президента США Дональда Трампа в аспекте обороны ЕС и НАТО. Европейцы не хотят рисковать собственной безопасностью, да и война в Иране доказала, что арсеналы Штатов не бездонны.

Так что Германия и другие страны активизировали разработку собственных мощностей. Rheinmetall впервые заходит в нишу крылатых ракет. Ранее здесь доминировала панъевропейская группа MBDA.

История компании и украинский след

Название ракеты не случайно, ведь одним из руководителей нидерландской Destinus является украинец.

Хотя сам стартап был основан еще в 2021 году бывшим россиянином, физиком Михаилом Кокоричем. Он еще в 2011 основал в РФ частную космическую компанию Dauria, но был вынужден уже через год эмигрировать в США. Там он создал компании Astro Digital и Momentus, которые работали с Пентагоном.

В 2023 году к команде присоединился Александр Данилюк. Бывший министр финансов Украины стал старшим вице-президентом по вопросам обороны.

Destinus уже помогает ВСУ - поставляет Украине крылатые ракеты и дроны. Из-за этого Министерство обороны России внесло компанию в список потенциальных целей.

Компоненты для беспилотников производят за пределами Швейцарии, а собирают технику непосредственно в Украине.

Что еще нового известно о Rheinmetall

Немецкий гигант нацелился на порт в Румынии. Компания хочет усилиться в Черном море и для этого планирует приобрести судостроительную верфь Mangalia в Румынии для расширения морского производства.

Также компания Rheinmetall показала дрон, который уже мог тайно воевать в Украине. Беспилотник FV-014 способен поражать цели на расстоянии до 100 км.

А еще эта компания получила участок для строительства оружейного завода непосредственно в Украине, где планируют производить боеприпасы и бронетехнику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Rheinmetall
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны