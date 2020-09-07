В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

Фото: люди в спецодязі (РБК-Україна)

В Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування. В "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.

Відповідне рішення прийняв уряд.

В зону з найскладнішою епідеміологічною ситуацією внесли:

Івано-Франківськ , Коломию , Калуш , Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

, , , Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; Біляївку , Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

, та Болградський район Одеської області; Дубно та Костопільський район Рівненської області;

та Костопільський район Рівненської області; Тернопіль , Бережани та Чортків , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

, та , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці , Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.

Ці міста та області входять до "червоної зони", в якій забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

До "помаранчевої зони" увійшли такі міста: Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Харків, Бердичів, Коростень, Мукачево, Яремче, Березань, Ірпінь, Фастів, Чорноморськ, Острог, Суми, Славута, Новодністровськ, Ніжин тощо.

У ній забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів.

"Жовта зона": забороняється відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту. В неї потрапили міста Київ, Луцьк, Житомир, Бориспіль, Одеса, Рівне, Суми та Хмельницький.

Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.

Нагадаємо, за даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.

Зазначимо, у Міносвіти України хочуть страхувати вчителів і учнів від коронавірусу.