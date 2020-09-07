В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

В Україні набуло чинності оновлене карантинне зонування. В "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.
Відповідне рішення прийняв уряд.
В зону з найскладнішою епідеміологічною ситуацією внесли:
Ці міста та області входять до "червоної зони", в якій забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.
До "помаранчевої зони" увійшли такі міста: Ужгород, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Харків, Бердичів, Коростень, Мукачево, Яремче, Березань, Ірпінь, Фастів, Чорноморськ, Острог, Суми, Славута, Новодністровськ, Ніжин тощо.
У ній забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів.
"Жовта зона": забороняється відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту. В неї потрапили міста Київ, Луцьк, Житомир, Бориспіль, Одеса, Рівне, Суми та Хмельницький.
Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.
Нагадаємо, за даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.
Зазначимо, у Міносвіти України хочуть страхувати вчителів і учнів від коронавірусу.