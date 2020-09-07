Тернопіль у "червоній зоні": порушення і реакція поліції

Фото: Сергій Надал (facebook.com)

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що місто не буде дотримуватися карантинних обмежень, передбачені "червоною зоною", до якої місто потрапило після оновлення даних МОЗ. Він також попросив поліцію не штрафувати бізнес.

Про це 7 вересня Надал сказав у відеозверненні, опублікованому у його Facebook.

За його словами, вчора у місті зібралися перші страйки підприємців, які протестували проти "червоної" зони карантину. Мер заявляє, що понад 80% бюджету Тернополя формується коштом малого і середнього бізнесу.

"Ми звертаємося в черговий раз до поліції, до контролюючих органів з проханням не складати протоколи стосовно підприємців, не закривати й не припиняти їх діяльність на підставі постанови уряду, яку вважаємо незаконною. Тому що, згідно з рішенням Конституційного суду від 28 серпня, визнано, що Кабмін не має права встановлювати такі обмеження", - заявив Надал.

Поліція вже становить адмінпротоколи

У той же час у відділі комунікації поліції в Тернопільській області розповіли РБК-Україна, що вже почали складати адміністративні протоколи.

"Складаємо протоколи, ходимо сьогодні, намагаємося більше працювати на випередження, в тому числі до тих закладах громадського харчування, які не мають доставки і відкрито працюють. Але вже сьогодні складаємо протоколи, десь завтра підсумуємо інформацію, скільки і на кого склали", - відзначили в поліції.

Також повідомляється, що школи в місті відкриті в тому відношенні, що вчителі працюють із приміщення в онлайн-режимі.

"Є інформація, що десь і діти прийшли до школи, хтось не знав з батьків як себе вести. Сьогодні день такий ... Не дуже все зрозуміли, хто і що повинен робити. Ще раз всім пояснять права і повноваження - завтра все вже буде в порядку ", - додали в поліції.

Що стосується заяв мера Сергія Надала про незаконність рішення Кабінету міністрів про внесення міста в "червону зону" і продовженні роботи підприємств, шкіл і дитсадків, то в поліції сказали, що правову оцінку дасть прокуратура.

Нагадаємо, Тернопільський міський оперативний штаб ухвалив рішення, що в місті з понеділка, 7 вересня, все буде працювати у звичайному режимі. Єдиною зміною буде те, що по місту їздитимуть так звані спецрейси, які будуть перевозити мешканців за наявності довідки або іншого документа з місця роботи.

Також РБК-Україна писало, що поліція Тернополя не виключає притягнення до відповідальності у разі відмови від виконання вимог "червоної зони" карантину.