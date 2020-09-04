Івано-Франківськ подав в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону" карантину

Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)

Міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.

Про це на брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, в суд також планує подати місцева влада Тернополя, який також опинився в "червоній зоні" карантину.

"Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів в Окружний адміністративний суд Києва. До нього приєдналися не тільки міста Івано-Франківської області. Місто Тернопіль також подає до суду", - повідомив Марцінків.

Оперативно про стан справ 04.09.2020 Опубліковано Русланом Марцінковим П'ятниця, 4 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора уряд України оновив карантинні зони. У "червоній зоні" опинилися населені пункти семи областей, серед яких Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Також РБК-Україна писало, що влада Івано-Франківська хоче дозволити роботу дитячих садків і шкіл з 13 вересня, незважаючи на потрапляння в "червону зону".

Крім цього повідомлялося, що Тернопіль відмовився виконувати карантинні вимоги "червоної зони". При цьому в поліції заявили, що готові притягувати до відповідальності у разі порушення.