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Діти в Івано-Франківську підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва, - мер

Івано-Франківськ, Понеділок 07 вересня 2020 11:39
Діти в Івано-Франківську підуть у школи з 14 вересня, попри рішення Києва, - мер
Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Влада Івано-Франківська ухвалила рішення повернути дітей у школи і садки, попри рішення центральної влади. Місто знаходиться в "червоній зоні" карантину.

Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

Оперативно про стан справ 7.09.2020

Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 6 вересня 2020 р.

За його словами, діти підуть в садки і школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання.

"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно не оскаржене. Тому з понеділка дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", - заявив мер.

Зазначимо, якщо регіон знаходить у "червоній зоні", то діти переходять на дистанційне навчання.

Кожного четвера в Україні оновлюють карантинні зони, які набувають чинності наступного понеділка. Зазначимо, що Івано-Франківськ входить в "червону зону".

Нагадаємо, в Івано-Франківську продовжили шкільні канікули через карантин до 11 вересня.

Раніше повідомлялось, що міська рада Івано-Франківська оскаржить червону зону карантину в суді.

Крім того, на засіданні позачергової сесії Івано-Франківської міськради депутати звернулися до президента Володимира Зеленського.

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