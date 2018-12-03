Мерам міст запропонували записати відео з підтримкою Порошенка, - джерела

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

В штабі Порошенка працюють над передвиборними програмами на місцях

Мерам кількох українських міст запропонували записати ролики з підтримкою президента Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В боротьбі за другий термін: як в команді Петра Порошенка готуються до виборів".

Відзначимо, в штабі Порошенка працюють над передвиборною програмою "рада регіонів", головною ідеєю якої є ототожнення президента з рейтинговими мерами і успіхами децентралізації.

"Зараз у нас в країні найбільшою довірою серед представників влади користуються мери - у них є гроші, вони займаються своїми містами. Але ж це заслуга децентралізації. Завдання - асоціювати з цим президента", - зазначило джерело в штабі Порошенка.

У той же час команда президента розробила специфічний контрольний механізм. Джерела РБК-Україна серед представників місцевої влади розповіли, що мерам пропонується записати відеоролик з підтримкою Порошенко.

"Таким чином, мерів хочуть прив'язати до себе. Ролик з Порошенком, у випадку перемоги іншого кандидата, може закрити дорогу до переобрання і політики. Таким чином, їх хочуть позбавити можливості вчасно "перевзутися", - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше в оточенні Порошенка розповіли про стратегію на майбутніх виборах, яка полягає в ставці на протистояння з Юлією Тимошенко у другому турі.

Відзначимо, за даними джерел РБК-Україна, воєнний стан внесе корективи у виборчу кампанію Порошенка.