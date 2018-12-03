Мэрам городов предложили записать видео с поддержкой Порошенко, - источники

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В штабе Порошенко работают над предвыборными программами на местах

Мэрам нескольких украинских городов предложили записать ролики с поддержкой президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "В борьбе за второй срок: как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам".

Отметим, в штабе Порошенко работают над предвыборной программой "совет регионов", главной идеей которой является отождествление президента с рейтинговыми мэрами и успехами децентрализации.

"Сейчас у нас в стране самым большим доверием среди представителей власти пользуются мэры - у них есть деньги, они занимаются своими городами. Но ведь это заслуга децентрализации. Задача - ассоциировать с этим президента", - отметил источник в штабе Порошенко.

В то же время команда президента разработала специфический контрольный механизм. Источники РБК-Украина среди представителей местной власти рассказали, что мэрам предлагается записать видеоролик с поддержкой Порошенко.

"Таким образом, мэров хотят привязать к себе. Ролик с Порошенко, в случае победы другого кандидата, может закрыть дорогу к переизбранию и в политику. Таким образом, их хотят лишить возможности вовремя "переобуться", - подчеркнул собеседник.

Напомним, ранее в окружении Порошенко рассказали о стратегии на будущих выборах, которая заключается в ставке на противостояние с Юлией Тимошенко во втором туре.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, военное положение внесет коррективы в предвыборную кампанию Порошенко.