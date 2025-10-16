Мэра Вышгорода Момота временно отстранили от должности

Святошинский райсуд Киева на месяц отстранил от должности мэра Вышгорода Алексея Момота. Его подозревают в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Суд начал рассмотрение возможности отстранения Момота от должности вчера, 15 октября. Прокурор отмечал, что если Момот продолжит исполнять обязанности мэра, он может влиять на свидетелей и уничтожить документы, которые находятся в распоряжении Вышгородского горсовета.

Сам городской глава опроверг эти обвинения и отмечал, что если он перестанет быть мэром, это "негативно отразиться на деятельности общины".

"Я глава комиссии по экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Она отвечает за ликвидацию чрезвычайного положения. Он наступает после вражеских обстрелов. К сожалению, в Вышгороде десятки домов пострадали. Я координирую работу всех коммунальщиков, всех предприятий, привлеченных к ликвидации последствий", - объяснял Момот.

Адвокат мэра Иван Минаков в комментарии "Суспільному" заявил, что сторона защиты подготовит апелляционную жалобу.