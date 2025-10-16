ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Мера Вишгорода Момота тимчасово відсторонили від посади

Київ, Четвер 16 жовтня 2025 19:14
UA EN RU
Мера Вишгорода Момота тимчасово відсторонили від посади Фото: Олексій Момот, мер Вишгорода (facebook.com/momot.aleksey)
Автор: Іван Носальський

Святошинський райсуд Києва на місяць відсторонив від посади мера Вишгорода Олексія Момота. Його підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд почав розгляд можливості відсторонення Момота від посади вчора, 15 жовтня. Прокурор наголошував, що якщо Момот продовжить виконувати обов'язки мера, він може впливати на свідків і знищити документи, що перебувають у розпорядженні Вишгородської міськради.

Сам міський голова спростував ці звинувачення і наголошував, що якщо він перестане бути мером, це "негативно відобразитися на діяльності громади".

"Я голова комісії з екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за ліквідацію надзвичайного стану. Він настає після ворожих обстрілів. На жаль, у Вишгороді десятки будинків постраждали. Я координую роботу всіх комунальників, усіх підприємств, залучених до ліквідації наслідків", - пояснював Момот.

Адвокат мера Іван Мінаков у коментарі "Суспільному" заявив, що сторона захисту підготує апеляційну скаргу.

Підозра Момоту

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці повідомили про підозру міському голові Вишгорода Олексію Момоту у привласненні бюджетних коштів та зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, йдеться про закупівлю двох екскаваторів і ремонт відстійника дощової каналізації, на що з міського бюджету було виділено понад 50 мільйонів гривень. Закупівлі проводилися без відкритих торгів - їх штучно розділяли на частини та укладали прямі договори з наближеними компаніями.

Слідство встановило, що вартість екскаваторів було завищено на понад 800 тисяч гривень, а загальні збитки від цих дій становили близько 1,6 мільйона.

Крім того, підрядники, за версією поліції, завищували обсяги виконаних ремонтних робіт, що принесло ще близько 5 мільйонів гривень збитків.

Момоту повідомили про підозру за статтями 191 і 366 КК України, що передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Суд Корупція Вышгород
Новини
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Росія вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ в тилу: є загиблі
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить